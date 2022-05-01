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    İzmir'de terör propagandalarına operasyon: 13 gözaltı

    Sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • 01.05.2022 - 12:29
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    İzmir'de terör propagandalarına operasyon: 13 gözaltı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığını tespit etti.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    13 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre; Ekipler, düzenlenen operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

    İzmir de terör propagandalarına operasyon: 13 gözaltı #1


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