İtfaiye merkezinde sosyal medya için video çeken kadınlar, eleştiri yağmuruna tutuldu. İki kadının aracın arkasında seyahat ettiği görüntüler, tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait eğitim merkezinde iki kadın, sosyal medya için video çekti.

Sosyal medyada daha fazla izlenmek için ilginç hareketler yapan kişilere dahil olan iki kadının çektiği videoda; kadınlardan birinin itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisinin ise aracın arkasında seyahat ettiği anlar yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zaman diliminde çekilen görüntüler pes dedirtti.

PERSONELLER MÜSAADE ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadın, eğitim merkezine girdi.

Burada itfaiye araçlarını kullanan ve araçların arkasında seyahat eden kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Belediyenin itfaiye araçlarını cesurca kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, bazı vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sorumsuz davranmakla suçladı.

Görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.





"YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"

Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasına asılarak seyahat etti.

Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü.

Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkati çekti.

İzmir'de itfaiye merkezinde video çektiler: Yangın var dediler geldik VİDEO





PERSONELLERE SORUŞTURMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez.

Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.



