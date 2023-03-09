İzmir'de tıkladığı masaj reklamı 35 bin liraya patladı Çeşme'de masaj reklamına tıklayan ve karşısındaki sözde masözle mesajlaşan şahıs, cinsel taciz bahanesiyle 35 bin lirasından oldu.

Dolandırıcılar vatandaşları kandırmak için her yolu deniyor..

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamını görüp tıkladı.

Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı.

Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.

Cinsel taciz mesajı geldi

G.D.'nin telefonuna ise 3 gün sonra bir avukat mesaj atarak, mesajlaşmaları bahane gösterip cinsel tacizden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Neye uğradığını şaşıran vatandaş, yanlış anlaşıldığını davayı geri çekmek için ne yapılması gerektiğini sordu.

35 bin lira gönderdi

Avukat da bunun üzerine davalıdan 15 bin, avukatlık masraflarına da 20 bin lira olmak üzere 35 bin lira talep etti. G.D., paraları avukatın vermiş olduğu banka hesabına atarak kurtulduğunu düşündü.

Dolandırıldığını anladı

Daha sonra aklında soru işareti kalan G.D., avukatın ofisini arayarak böyle bir olayın olmadığını, kendisine mesaj atan kişinin avukatın adını kullanarak kendisine avukat süsü verdiğini anladı.

Dolandırıldığını fark eden vatandaş, İzmir Barosu avukatlarından Başak Rencuzoğulları aracılığıyla dolandırıcı veya dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Resmi kuruluş ve yargı organlarının bu şekilde mesaj yoluyla vatandaşlara ulaşmayacağı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan İzmir Barosu avukatlarından Başak Rencuzoğulları, olayı anlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar"

Rencuzoğulları, şunları söyledi: