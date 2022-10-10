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    İzmir'de tır, iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü

    Karayolunda ilerleyen tır, kontrolden çıkarak iş makinesine arkadan çarptı. Kaza etkisiyle savrularak ters dönen makinenin şoförü, olay anında hayatını kaybetti.
    • 10.10.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:16
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    İzmir'de tır, iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü

    İzmir'in Tire karayolunda korkunç bir kaza yaşandı.

    Yol üzerinde ilerleyen 35 BDM 422 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Ramazan Nas kontrolündeki iş makinesine arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle iş makinesi savrularak ters dönerken, sürücü ağır yaralandı.

    İş makinesi şoförü olay yerinde can verdi

    Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Sürücü Ramazan Nas’ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

    Kaza anı kamerada

    Bir diğer yandan yaşanan dehşet kaza kameraya anbean yansıdı.

    İşte o anlar...

    İzmir'de tır, iş makinesine arkadan çarptı ViDEO

    İzmir de tır, iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü #1

    İzmir de tır, iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü #2

    İzmir de tır, iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü #3

    İzmir de tır, iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü #4


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