İzmir'de tırın altında kalan polis kurtarılmadı Tire ilçesinde, yol kenarında arızalanan aracından inen emekli trafik polisi, seyir halindeki tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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İHA

Tire-Torbalı karayolu Işıklı köyü yakınlarında, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan ve bir süredir taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen emekli trafik polisi Çetin Yağcı, korkunç bir kazada hayatını kaybetti.

Tire’ye dönerken arızalanan aracından inen Yağcı, bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Gürsel K. yönetimindeki tırın altında kaldı.

Metrelerce sürüklendi

Tırın altında metrelerce sürüklenen evli ve 2 çocuk babası Yağcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)