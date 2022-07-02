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    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

    Demir yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Bazı araçlar, ters şeride giren tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı...
    • 02.07.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 11:04
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    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

    İzmir Karşıyaka’dan Bornova yönüne seyir halinde olan demir yüklü tırın, ön lastiği patladı.

    Lastiğin patlamasıyla tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Osmangazi Viyadüğü’nde bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

    Faciaya ramak kala

    Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.

    Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan tır şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu.

    Tırın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.

    Kaza anı kamerada

    Dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen kaza, bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, tırın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından tırın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı.

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek tırın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.

    İHA’nın haberine göre polis ekipleri de, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular #1

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular #2

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular #3

    İzmir’de tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular #4


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