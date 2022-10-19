İzmir'de, toplamda 28 suç kaydı olan 2 motosiklet hırsızı yakalandı

İş yerinden elektrikli motosiklet çalan hırsızlar, kamera kayıtlarının incelenmesi ile tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan birinin 15, diğerinin ise 12 hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, 17 Ekim tarihinde bir iş yeri sahibi elektrikli motosikletinin çalındığını ihbar edince, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Hırsızlık olayını G.B. (19) ve V.G.'nin (21) gerçekleştirdiği belirlendi.

İHA’nın haberine göre; olay yeri ve yakınındaki incelemelerden yola çıkan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.

Çok sayıda suç kayıtları ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yapılan incelemede G.B.'nin hırsızlık suçlarından 15, V.G.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.