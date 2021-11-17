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    İzmir'de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi

    İhbar üzerine operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri, bir evin bahçesinde toprağa gömülerek gizlenen uyuşturucu maddesi buldu.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:18
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    İzmir'de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi

    İzmir'de Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, adrese operasyon düzenledi.

    TOPRAK ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Operasyonda 775,49 gram esrar maddesi, 5 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

    Öte yandan adreste yapılan aramada, toprağa gömülü pet su şişesi içerisine poşetle gizlenmiş satışa hazır esrar maddesi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

    2 GÖZALTI

    Olayla ilgili A.G. ve T.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

    İzmir de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi #1

    İzmir de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi #2

    İzmir de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi #3

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