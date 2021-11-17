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- İzmir'de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi
İhbar üzerine operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri, bir evin bahçesinde toprağa gömülerek gizlenen uyuşturucu maddesi buldu.
- İHA
- 17.11.2021 - 12:11
- Güncelleme : 17.11.2021 - 12:18
İzmir'de Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, adrese operasyon düzenledi.
TOPRAK ALTINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Operasyonda 775,49 gram esrar maddesi, 5 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Öte yandan adreste yapılan aramada, toprağa gömülü pet su şişesi içerisine poşetle gizlenmiş satışa hazır esrar maddesi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
2 GÖZALTI
Olayla ilgili A.G. ve T.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı