İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AA
İzmir'in Kiraz ilçesinde Devrim Okumuş yönetimindeki otomobil, Köfündere Kavşağı'nda Mehmet Atıcı idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Osman Kaymak ile Hakkı Coşkun yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Devrim Okumuş ile Osman Kaymak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Atıcı Kiraz Devlet Hastanesi'ne, Hakkı Coşkun ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Yaralılardan Osman Kaymak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaymak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış