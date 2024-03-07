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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Kiraz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.