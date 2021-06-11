Aliağa İlçesinde aynı saatler içerisinde yaşanan iki kazada toplam 9 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir karayolu Çaltılıdere Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan T.İ. (24) idaresindeki 35 DA 50826 plakalı otomobil, Çatılıdere Mahallesi kavşağında İzmir yönünden gelen ve Taşkahve yönüne dönüş yapan M.Ö. yönetimindeki 35 BHV 41 plakalı kamyonla çarpıştı.

4 YARALI

Kazada otomobil sürücü T.İ. ile yolcular L.K., S.K., ve D.H. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de trafik kazası: 9 yaralı VİDEO

ÇÖP KAMYONUYLA KAMYONET ÇARPIŞTI

İzmir-Çanakkale Karayolu Tüpraş kavşağında ise İzmir yönünden Bergama yönüne seyir halinde olan K.K. idaresindeki 34 DEB 025 plakalı çöp kamyonu, rafineler istikametinden gelen S.O.T. idaresindeki 35 NIL 15 plakalı kamyonetle kavşakta çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çöp kamyonu çarpışmanın da etkisiyle aynı yönde gitmekte olan İ.U. idaresindeki 35 NGP 67 plakalı hafriyat aracının dorsesine çarptı. Kazada sürücüler K.K. ile S.O.T. yolcular A.U., M.S. ve M.D. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.