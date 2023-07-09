İzmir'de trafik magandası kadın sürücünün aracına saldırdı Trafikte yaşanan gerilimde erkek sürücü, kadın şoförün aracının önünü kesti. Ardından otomobilinden inerek hakaretler savururken aracın dikiz aynalarını kırdı. O anlar kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Trafikte yaşanan tartışmaların sonu gelmiyor...

Kural ihlalleri sürücülerin arasında gerilime neden oluyor.

Bu kez olayın adresi İzmir.

Kadın sürücünün önünü kesti

Buca ilçesinde yaşanan olayda, trafiğin yoğun olduğu noktada iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Bir adam, aracından inerek kadın sürücünün yanına geldi.

Aracın önünü kesen maganda, burada hakaretler savurdu.

Aracın dikiz aynalarını kırdı

Başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, şahsın öfkesi kameralara da yansıdı.

Ardından tansiyonun giderek büyüdüğü olayda, şahıs kadının aracının dikiz aynasını kırdı.

Maddi hasara neden olan adam, hızla olay yerinden uzaklaştı.