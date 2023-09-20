İzmir'de trafikte göğsünden tabancayla vurulan motokurye ağır yaralandı İzmir'de trafikte tartıştığı kişi ya da kişilerce tabancayla göğsünden vurulan motokurte ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde motokurye H.Ç. (22), motosikletiyle seyir halinde iken henüz bilinmeyen nedenle bir otomobildeki kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilin içerisinden H.Ç.'ye tabancayla ateş edildi.

H.Ç., kanlar içerisinde yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Göğsünden vurulan H.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)