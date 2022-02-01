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    İzmir’de, Türk sularına itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı

    Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 66 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:16
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    İzmir’de, Türk sularına itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 28 Ocak'ta saat 08.15'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

    BOT VE CAN SALI İÇİNDEN KURTARILDILAR

    Ayrıca, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen toplamda 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan toplamda 66 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir’de, Türk sularına itilen 66 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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