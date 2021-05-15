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    İzmir'de uçuruma yuvarlaran aracın şoförü, kayınbiraderini bırakıp kaçtı

    Karabağlar ilçesinde çarptığı bariyeri yıkarak uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü, yaralanan kayınbiraderini araçta bırakıp gözden kayboldu.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 07:04
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 07:05
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    İzmir'de uçuruma yuvarlaran aracın şoförü, kayınbiraderini bırakıp kaçtı

    Yaşar Kemal Mahallesi 6000 Sokak’ta 35 U 7588 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çarptığı bariyeri yıkıp uçuruma yuvarlandı.

    YARALI GENCİ ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur K. (17) vatandaşlar tarafından araç içerisinde çıkarılırken, yaralının eniştesi olduğu ileri sürülen Metin K., ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    İhbar üzerine gelen ambulansa alınarak Dokuz Eylül Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Onur K., tedavi altına alındı.

    İzmir de uçuruma yuvarlaran aracın şoförü, kayınbiraderini bırakıp kaçtı #1

    ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI

    Öte yandan, araç bulunduğu noktadan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de uçuruma yuvarlaran aracın şoförü, kayınbiraderini bırakıp kaçtı #2

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