İzmir'de uçuruma yuvarlaran aracın şoförü, kayınbiraderini bırakıp kaçtı

Karabağlar ilçesinde çarptığı bariyeri yıkarak uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü, yaralanan kayınbiraderini araçta bırakıp gözden kayboldu.

Yaşar Kemal Mahallesi 6000 Sokak’ta 35 U 7588 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çarptığı bariyeri yıkıp uçuruma yuvarlandı.

YARALI GENCİ ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur K. (17) vatandaşlar tarafından araç içerisinde çıkarılırken, yaralının eniştesi olduğu ileri sürülen Metin K., ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine gelen ambulansa alınarak Dokuz Eylül Araştırma Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Onur K., tedavi altına alındı.

ARAÇ VİNÇLE ÇIKARILDI

Öte yandan, araç bulunduğu noktadan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.