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    İzmir'de üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

    Denizde üniversite öğrencisine ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Öğrencinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:00
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    İzmir'de üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

    İzmir'in Konak ilçesi Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında denizde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ OKUYORDU

    Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin 21 yaşındaki Hasan Kılıç’a ait olduğu belirlendi.

    Hasan Kılıç’ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördüğü öğrenildi.

    SORUŞTURULUYOR

    İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de üniversite öğrencisinin cesedi bulundu #1

    İzmir de üniversite öğrencisinin cesedi bulundu #2


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