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- İzmir'de üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
İzmir'de üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
Denizde üniversite öğrencisine ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Öğrencinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördüğü öğrenildi.
- DHA
- 02.02.2022 - 16:21
- Güncelleme : 02.02.2022 - 17:00
İzmir'in Konak ilçesi Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında denizde ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ OKUYORDU
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin 21 yaşındaki Hasan Kılıç’a ait olduğu belirlendi.
Hasan Kılıç’ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gördüğü öğrenildi.
SORUŞTURULUYOR
İncelemenin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.