İzmir'de üniversite öğrencisinin ölümü: Saçını boyadıktan sonra fenalaştı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, evde saçını boyadığı esnada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve saç boyasına alerjik reaksiyon gösterdiği iddia edilen genç kıza otopsi yapıldı. Sonuçları beklenen şüpheli ölüm sonrası uzmanlardan da uyarı geldi.

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İHA

Saç boyasından ölüm iddiası, İzmir’i karıştırdı…

Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı (20), 6 Ağustos günü akşam saatlerinde arkadaşının Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evine gitti.

Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Deniz Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Saç boyasına alerjisi vardı' iddiası

Genç kızın saç boyasına alerjisi olduğu öne sürülürken, yapılan otopsinin sonucu bekleniyor.

Dün Muğla Dalaman'da toprağa verilen öğrencinin ölümü ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Öte yandan tüm boyalarda olduğu gibi saç boyalarında da alerjen madde bulunabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Cüneyt Soyal, uyarılarda bulundu.

'Güvenilir markaları tercih edin'

Soyal, şöyle konuştu:

Boya maddeleri, insanlar için önemli ölçüde alerjen içerebilir. Birçok insanda sorun oluşturmuyor olsa bile bazı insanlar üzerinde lokal cilt reaksiyonlarından ölüme kadar yol açabilen alerjik reaksiyonların oluşmasına sebebiyet verebilir. Saç boyaları da bunlardan sadece bir tanesi. Hekim olarak vatandaşlara ilk önerim kendi saç renklerini sevmeleridir. İkinci olarak da aldığımız boya maddelerini iyi bilmemiz gerekiyor. Güvenilir markaların tercih edilmesi bu konuda daha az risk içerir.

"Dermatoloji uzmanıyla görüşmek lazım"

Bazı yan sanayi ve merdiven altı üretimlerde günlük hayatta kullanılamayacak yan maddelerin içeriğe katıldığını biliyoruz. Ama marketten ya da kuaförden alınan boyalarda da alerjik reaksiyon gösterme ihtimali vardır. Şunu iyi bilmek lazım; bir boya maddesi sizde alerjik reaksiyon oluşturuyor ise muhakkak bir dermatoloji uzmanıyla görüşmek lazım.

"Sonradan da gelişebiliyor"