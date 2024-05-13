İzmir’de ünlü gece kulübüne uyuşturucu baskını İzmir’de, Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütüne yönelik operasyon düğmesine basan polis, ünlü bir gece kulübüne baskın yaptı, aktif polislerinde aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

İHA

Uyuşturucuya geçit yok!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde, silah ticareti ve rüşvet suçlarını işlediği tespit edilen Zirek kardeşler ve Alabaylar suç örgütünü takibe aldı.

Gece kulübüne uyuşturucu baskını

İzmir polisi, suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullandıklarını, gelirlerin aklandığını ve vatandaşlara uyuşturucu satarak bu gelirlerin suç örgütlerine aktarıldığını da tespit etti.

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin suç işleme yöntemlerini deşifre etti.

Gözaltına alınanlar arasında polisler de var

Operasyonun düğmesine basan ekipler, İzmir’deki ünlü bir gece kulübüne de baskın yaptı.

Eş zamanlı baskınlarda; 9 bin 880 adet ecstasy hap, 5 bin 711 adet sentetik ecza hap, esrar maddesi, ruhsatsız tabancalar, fişekler ve hassas teraziler ele geçirildi.

3'ü aktif görevde biri ise emekli

Baskınlarda, 3’ü aktif, 1’i emekli polis olmak üzere toplam 24 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, bir avukatın da konuyla ilgili arandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)