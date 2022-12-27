İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

İzmir'in 4 ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır’da uyuşturucu imalatı yapılan 50 adrese yönelik, özel harekat ve helikopter destekli 600 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ve 6 tüfek ele geçirildi.

37 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.