Petrol
91.81
0.08%
Euro
18.6666
0.62%
Dolar
18.6092
0.03%
Altın
999.05
1.04%
Borsa
3981
0.15%
Bitcoin
386.791
6.50%
BTXN Coin
10.55
-0.84%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

    İzmir’in üç ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • 26.10.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar, aralıksız devam ediyor.

    Operasyonun son adresi ise İzmir.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Buca, Konak ve Bornova ilçelerinde operasyon düzenlendi.

    Önceden belirlenmiş 4 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kilo 500 gram esrar, 6 kilogram metamfetamin ve 20 bin adet ecstasy hap ele geçirdi.

    7 kişi gözaltına alındı

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen S.D., E.O., K.S., M.G., S.Y., Y.Y. ve S.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama ViDEO

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama #1

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama #2

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama #3

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama #4

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama #5


    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değişti
    Futbol

    İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değişti

    Adana'da ticari taksi bisikletliye çarptı
    3. Sayfa

    Adana'da ticari taksi bisikletliye çarptı

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Görüş Bildir