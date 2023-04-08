İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Taksi şoförü çok sayıda esrar ile yakalandı Güvenlik güçlerince ihbar üzerine yapılan operasyonda, ticari taksi sürücüsünün aracına ve evine operasyon düzenlendi. Satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yurt genelinde uyuşturucu ticaretine geçit verilmiyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda büyük bir başarı elde ediliyor. Bunlardan biri de İzmir'in Bornova ilçesinde yaşandı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, taksi şoförü İ.Y.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ele geçirilenler Plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada satışa hazır 4 meşe esrar, 2 meşe esrar ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi. Tutuklandı Ardından İ.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada da 2 bin 2 adet sentetik ecza maddesi ve 84 adet ekstazi hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.