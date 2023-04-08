İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Taksi şoförü çok sayıda esrar ile yakalandı

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ticaretine geçit verilmiyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda büyük bir başarı elde ediliyor.
Bunlardan biri de İzmir'in Bornova ilçesinde yaşandı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, taksi şoförü İ.Y.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ele geçirilenler
Plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada satışa hazır 4 meşe esrar, 2 meşe esrar ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi.
Tutuklandı
Ardından İ.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada da 2 bin 2 adet sentetik ecza maddesi ve 84 adet ekstazi hap ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.