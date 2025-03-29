İzmir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenleniyor.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22-27 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.
Polis ekiplerince Örnekköy ve Cumhuriyet Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait adreslerde baskın düzenlendi.
UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 9 bin 811 adet gerica sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden H.V.(29), S.D.(24) ve A.A.(24) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.B.(29) ve D.A.(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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