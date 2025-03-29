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İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik hap ve ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.