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    İzmir'de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar

    İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde, polis ekiplerince şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 21:40
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 21:50
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    İzmir'de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar

    İzmir'de Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ödemiş-İzmir yolu Demircili mevkiinde M.K. isimli şahsa ait araç polis ekiplerince durduruldu.

    Yapılan aramalar sonucunda şahsın üzerinden 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından şüpheli şahsın iş yerinde yapılan çalışmalarda ise 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

    TUVALET DELİĞİNDEN VE SOBA İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Öte yandan, polis ekiplerince M.S. ve R.A. isimli şüphelilerin Bayındır Çırpı köyünde bulunan evinde de aramalar gerçekleştirildi.

    Yapılan çalışmalar neticesinde 27,51 gram metamfetamin, 63,92 gram esrar, 1,29 gram bonzai, 6 adet gerica hap ve 1 tüfek ele geçirildi.

    İzmir'de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar VİDEO

    ÇIKARILMA ANI KAMERADA

    Zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerin polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gözaltına alınan M.K., M.S. ve R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İzmir de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar #1

    İzmir de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar #2

    İzmir de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar #3

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