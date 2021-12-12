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İzmir'de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar

İzmir'de uyuşturucuları sobaya ve tuvalete atsalar da kurtulamadılar

İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde, polis ekiplerince şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.