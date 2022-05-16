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    İzmir'deki uzman çavuş kız meselesi yüzünden canından oldu

    Kız meselesi yüzünden tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçan şahıs, taksiyle geldiği Bayraklı'da polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
    • 16.05.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 09:45
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    İzmir'deki uzman çavuş kız meselesi yüzünden canından oldu

    İzmir'de Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında kız meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binen Muzaffer T., kaçmaya başladı.

    Bıçaklayıp, taksiyle kaçtı

    Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti.

    Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti.

    Yakalandı

    Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İzmir deki uzman çavuş kız meselesi yüzünden canından oldu #1

    İzmir deki uzman çavuş kız meselesi yüzünden canından oldu #2

    İzmir deki uzman çavuş kız meselesi yüzünden canından oldu #3


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