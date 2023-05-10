İzmir'de vahşi cinayet: Sokak ortasında göğsünden vuruldu İzmir'in Buca ilçesinde 45 yaşındaki Orhan Mızrak, sokak ortasında tartıştığı Haydar A. tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü.

DHA

İzmir'de bir kişi vahşi bir cinayet işlendi..

Saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/44 sokakta meydana gelen olayda, Orhan Mızrak ile Haydar A., henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Göğsünden vurup kaçtı

Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar A., yanında bulunan tabanca ile Orhan Mızrak'a ateş etti. Göğsünden vurulan Orhan Mızrak kanlar içerisinde yığılırken, Haydar A. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Mızrak, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Acil serviste tedaviye alınan Mızrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheli Haydar A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.