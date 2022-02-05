Dört gün önce yol kenarında ateşe verilen valizden çıkan erkek cesedi, servis şoförü Metin Çetinkaya'ya ait olduğu belirlendi. Polis cinayetle ilgili çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, 1 Şubat Salı akşamı saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'de valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu VİDEO

CESET DOLU VALİZİ YAKIP KAÇTILAR

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bir valizin yandığı görüldü. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri, incelemelerde bulundu.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Valizden çıkartılan cesedin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SERVİS ŞOFÖRÜ METİN ÇETİNKAYA ÇIKTI

Adli Tıp'ta yapılan çalışmalar neticesinde öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

KATİLLERİ ARANIYOR

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.