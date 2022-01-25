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- İzmir'de vücudunda darp izleri olan bir ceset bulundu
İzmir'de vücudunda darp izleri olan bir ceset bulundu
Kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, cesedin yanında bulunan 2 kişi gözaltına aldı.
- DHA
- 25.01.2022 - 12:53
- Güncelleme : 25.01.2022 - 12:57
İzmir'in Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi 6992/1 Sokak'ta, bugün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkeğin öldüğü belirlendi.
BABA - OĞUL GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, cesedin yanında bulunan M.C. (22) ile babası Ö.C.'yi (50) gözaltına aldı.
DARP İZLERİ BULUNDU
Üzerinde darp izlerine rastlanan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.