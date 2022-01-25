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İzmir'de vücudunda darp izleri olan bir ceset bulundu

İzmir'de vücudunda darp izleri olan bir ceset bulundu

Kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, cesedin yanında bulunan 2 kişi gözaltına aldı.