İzmir'de vurdukları şahsı hastaneye götürüp kaçtılar Buca ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları şahsı vurup hastane götüren şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı.

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İHA

İzmir'de yaşanan silahlı saldırının detayları 'pes' dedirtti...

Buca ilçesinde yaşayan M.Y.U. (20) isimli şahıs, sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 4 kişi tarafından alıkonuldu.

Şüpheliler, genci önce darbetti ardından silahla vurdu.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Şahıslar, omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vurdukları genci daha sonra motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakıp kaçtı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi, şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti.

3 KİŞ TUTUKLANDI

4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U'nun tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)