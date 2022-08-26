Suriyeli inşaat işçileri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan taşlı sopalı kavga, saniye saniye kameraya yansıdı. Kavgaya karışan 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/19 Sokak’ta dün saat 14.30 sıralarında, iddiaya göre inşaatta çalışan Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavga kısa sürede sokağa taştı.

Taraflar birbirlerine taşlarla ve sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

10 şüpheli gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre; polisin geldiğini gören bazı şüpheliler otomobille kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında, kavgaya karıştığı ileri sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay anları kamerada

Öte yandan, kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki sopalarla birbirlerine vurdukları, bir şüphelinin elindeki pompalı tüfeği karşı gruba doğru doğrulttuğu görüldü.

Olayda 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri, gözaltına aldığı 10 şüpheliyi sorgulamak için emniyete götürdü.

İzmir'de, yabancı uyruklu işçilerin kavgası kamerada ViDEO