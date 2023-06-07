İzmir'de yabancı uyruklu kişi, ‘cep telefonunu vermemek için direnirken öldürüldü’ iddiası Hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı, yabancı uyruklu bir kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürdü. Görgü tanıklarının iddiasına göre yabancı uyruklunun, cep telefonunu vermemek için direndiği sırada saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

DHA Geçtiğimiz hafta başında İzmir’in Konak ilçesinde iddialara göre korkunç bir cinayet işlendi… Somali uyruklu Ahmed Abdulkadır Hassan, Lale Mahallesi 1433 Sokak’taki parkta oturuyordu. Bu sırada yanına hafif ticari araçla bir grup geldi. Art arda savurdu Hassan, gruptan 16 yaşındaki M.D. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması ile M.D., yanında bulunan bıçağı çıkardı ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Hassan'a art arda savurdu. M.D.'nin saldırısı sonucu, Hassan boynuna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Parkta öldü Saldırgan M.D. ise beraberindekilerle birlikte geldikleri hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, boynuna bıçak darbesi alan Hassan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek kontrol altına alırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hassan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'Telefonunu vermemek için direndi' iddiası Olay sonrası görgü tanıklarının iddiasına göre, bölgeye hafif ticari araç ile gelen hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan M.D.'nin, parkta oturan Ahmed Abdulkadır Hassan'ın cep telefonunu almak istediği, bunun üzerine Hassan'ın direndiği, daha sonra çıkan kavgada boynundan bıçaklandığı belirtildi. Zanlı M.D.'nin ise hafif ticari araç ile olay yerinden kaçtığı kaydedildi.