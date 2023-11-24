İzmir'de yağmur caddeleri göle çevirdi Çeşme'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yetersiz altyapı nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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İHA

Türkiye nihayet mevsim normallerinde hava sıcaklıklarına ulaştı.

Havaların soğumasıyla yağmur da kendini gösterdi.

Yağmur, altyapı sorunu yaşayan şehirlerde olumsuzluklara neden oluyor.

Bu kapsamda İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çeşmede caddeler göle döndü

Ünlü tatil merkezinde sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta göle döndü.

Rögarların taştığı ilçede; trafikte bulunan sürücüler, yaya vaziyetteki vatandaşlar ve bazı iş yerlerindeki su baskınlarından dolayı esnaf zor anlar yaşadı.

O anlar kamerada

İlçedeki sağanak yağışın boyutu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ayrıca, Mersin Koyu’nda meydana gelen hortum da cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)