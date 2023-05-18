İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü İzmir'de etkili olan sağanak yağmur sonrasında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki handa iş yerlerini su bastı.

DHA

Türkiye genelinde yağmurlu hava etkili oluyor.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde sağanak şehirleri vurdu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de de sağanak etkili oldu.

Yağmur sonrası İzmir'den alışıldık görüntüler

İzmir'i etkisi altına alınan yağmur yine alışıldık görüntülere neden oldu.

Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.

Çarşıyı su bastı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı.

Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.