İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü

DHA
Türkiye genelinde yağmurlu hava etkili oluyor.
Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde sağanak şehirleri vurdu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de de sağanak etkili oldu.
Yağmur sonrası İzmir'den alışıldık görüntüler
İzmir'i etkisi altına alınan yağmur yine alışıldık görüntülere neden oldu.
Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.
Çarşıyı su bastı
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı.
Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.