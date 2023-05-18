DHA

Türkiye genelinde yağmurlu hava etkili oluyor.

Özellikle Marmara ve Ege Bölgesinde sağanak şehirleri vurdu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de de sağanak etkili oldu.

İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Yağmur sonrası İzmir'den alışıldık görüntüler

İzmir'i etkisi altına alınan yine alışıldık görüntülere neden oldu.

Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu.

İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Çarşıyı su bastı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı.

Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı #3
İzmir'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü
İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı #5