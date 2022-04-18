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    İzmir’de, yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi

    Şüpheli bir adrese ve 2 araca yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda, yeşil reçeteli yaklaşık 175 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
    • 18.04.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 13:45
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    İzmir’de, yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi

    İzmir’de, zehir tacirleri ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

    İHA’nın haberine göre; ekipler tarafından takip edilen şahısların yakalanması için düğmeye basıldı.

    Eş zamanlı baskınlar yapıldı

    Bir adrese ve iki araca yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. F.K.(25) ve M.B. (24) isimli şüpheliler yakalandı.

    Ele geçirilenler

    Evde ve iki araçta yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 adet sentetik hap, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet şarjör, 113 adet tabanca/tüfek mermisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen çok miktarda para ele geçirildi.

    F.K. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    İzmir’de, yaklaşık 175 bin adet sentetik hap ele geçirildi #1


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