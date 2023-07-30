İzmir'de yanan otomobil orman yangınına sebep oldu Urla'da otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangında araç alev alev yanarken araçtaki yangın yol kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

AA

Yurt genelinde orman yangınları etkisini gösteriyor...

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'nin yangınla mücadelesi başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınları büyük felakete yol açmıştı.

Öyle ki benzer manzaraların ortaya çıkmaması umut edilirken, geçtiğimiz haftalardan bu yana farklı noktalardan alevler yükseldi.

Bu kez yangının adresi İzmir oldu.

Otomobil yandı

İzmir - Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ormana sıçradı

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin mücadelesi sürüyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter ve kara ekipleriyle çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.