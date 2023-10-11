İzmir'de yangın çıkarıp 2 kişiyi öldürdü! Vicdan azabı çekiyorum... Bir eğlence merkezinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken genç kadın, olayın ardından polis ekiplerine durumu anlatarak yangını bilerek çıkardığını ifade etti.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 20 Eylül günü bir eğlence mekanında sabahın ilk saatlerinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Olayın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, dumandan etkilendiği öğrenilen 67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in öldüğü tespit edildi.

Öte yandan vücudunda yanıklar olan işletme sahibi Mustafa Bendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Bendeş de hayatını kaybederken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Yangını bilerek çıkardığını itiraf etti

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün polis merkezine giden E.B. (36) adlı bir kadının, yangını çıkartarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğunu söylediği öğrenildi.

E.B.'nin, yanarak feci şekilde can veren Mustafa Bendeş'in sevgilisi olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve olay günü ise yine tartıştıklarını ve kendisine şişe fırlatıp hakaret ettiğini ve o kızgınlıkla çantadan çıkardığı çakmak ile bez parçasını tutuşturup pencereden içeriye attığını ve ardından bir süre bekleyip alevlerin dükkanı sardığını gördükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü.

"Vicdan azabı çektim"

Genç kadın, yangında sevgilisinin yanarak ölmesi ve emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in de dumandan zehirlenerek ölmesinin ardından 19 gündür vicdan azabı çektiğini belirtti.

E.B.'nin, polislere sözlü olarak verdiği ifadesinde vicdan azabı çektiği için teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli kadın tutuklandı

İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)