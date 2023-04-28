İzmir'de yangın paniği! Alevlere teslim olan lüks sitedeki hasar görüntülendi Narlıdere ilçesindeki 40 daireli sitede çıkan yangın, 7 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alınırken, yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

İHA

İzmir’de dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Narlıdere ilçesinde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi’nin 3. blokunda yangın paniği yaşandı.

Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Sitede oturan vatandaşlar can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı.

5 kişiye amabulans da müdahale edildi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

Dairelerdeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yangınla ilgili adli soruşturma başlattığı bildirildi.