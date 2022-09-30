İzmir'de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu

Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen ve Ömer Pala kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen(10) ve Ömer'den(12) bir süre haber alamayınca, saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı.

Havuzun kenarında elbiseleri bulundu

Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu.

Havuzdan cansız bedenleri çıkarıldı

DHA'nın aktardığına göre; çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı. Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.