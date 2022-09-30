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    İzmir'de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu

    Kınık ilçesinde, kendilerinden haber alınamayan Eymen ve Ömer Pala kardeşlerin yangın söndürme havuzunda cansız bedenine ulaşıldı.
    • 30.09.2022 - 06:42
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    İzmir'de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu

    İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde oturan evli, 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen(10) ve Ömer'den(12) bir süre haber alamayınca, saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı.

    Havuzun kenarında elbiseleri bulundu

    Yapılan aramada Çümbülce mevkisinde bulunan yangın söndürme havuzunun kenarında çocuklara ait olduğu düşünülen elbise ve ayakkabı bulundu.

    İzmir de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu #1

    Havuzdan cansız bedenleri çıkarıldı

    DHA'nın aktardığına göre; çocukların yangın söndürme havuzuna girdiğini düşünen Pala ve yakınları, durumu hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havuzun çevresinde inceleme yapıp, olay yerine balık adam ve AFAD görevlileri çağırdı. Olay yerine gelen ve suya giren balık adamlar, talihsiz çocukların cansız bedenine ulaştı. 
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu #2

    İzmir de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu #3

    İzmir de yangın söndürme havuzuna giren 2 kardeş boğuldu #4


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