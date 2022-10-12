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    İzmir'de yapılan operasyonda 86 kaçak göçmen yakalandı

    Seferihisar'da, jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 86 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.
    • 12.10.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:37
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    İzmir'de yapılan operasyonda 86 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçmenlere yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan İzmir'e gelen bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla İtalya'ya gideceği bilgisine ulaşarak harekete geçti.

    Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve talimatları doğrultusunda; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi.

    Şüpheli araçlar durduruldu

    9 Ekim'de yapılan operasyonda havadan insansız hava aracı, karadan ise fiziki olarak takip edilen 1 kamyon, 1 minibüs ve 2 otomobil, Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu.

    İzmir de yapılan operasyonda 86 kaçak göçmen yakalandı #1

    Organizatörler gözaltında

    Organizatör olduğu tespit edilen U.Ö., A.F.S., A.K., V.Y. ve F.Ö. gözaltına alındı.

    86 kaçak göçmen yakalandı

    Ayrıca 69'u Afganistan, 7'si Suriye, 6'sı Mısır, 3'ü Filistin ve 1'i de İran uyruklu toplam 86 kaçak göçmen yakalandı.

    Kaçak göçmenler için işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kaçak göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 5 organizatörün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    İzmir de yapılan operasyonda 86 kaçak göçmen yakalandı #2

    İzmir de yapılan operasyonda 86 kaçak göçmen yakalandı #3


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