Yarış yaptığı ileri sürülen 2 otomobilden biri, aracının yanında duran taksi şoförüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksici, ağır yaralandı. Polis, kaçan otomobil sürücülerini arıyor.

Gece saatlerinde plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil, yarış yapar halde İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi’nden Manas Bulvarı’na yöneldi.

Süratli oldukları ileri sürülen araçlardan biri, yolun sağ şeridinde 35 T 7480 plakalı otomobilinin yanında duran ve para saymakta olan taksi şoförü Hüseyin B.’ye (36) çarptı.

YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜLER OTOMOBİLLERİYLE KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü savrularak yere düşerken, yarış yaptığı ileri sürülen otomobiller ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de yarış yapan otomobilin çarptığı taksici ağır yaralandı ViDEO

TAKSİCİ AĞIR YARALANDI

Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüseyin B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI

Öte yandan, polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, kazada hasar da gördüğü belirtilen taksi bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.