Euro
10.4259
-0.07%
Dolar
8.8886
0.25%
Altın
501.58
0.51%
Borsa
1.385
0%
Bitcoin
391.614
3.65%
EXEN Coin
21.83
-0.54%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    İzmir’de yarış yapan otomobilin çarptığı taksici ağır yaralandı

    Yarış yaptığı ileri sürülen 2 otomobilden biri, aracının yanında duran taksi şoförüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksici, ağır yaralandı. Polis, kaçan otomobil sürücülerini arıyor.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 07:42
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 08:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de yarış yapan otomobilin çarptığı taksici ağır yaralandı

    Gece saatlerinde plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil, yarış yapar halde İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi’nden Manas Bulvarı’na yöneldi.

    Süratli oldukları ileri sürülen araçlardan biri, yolun sağ şeridinde 35 T 7480 plakalı otomobilinin yanında duran ve para saymakta olan taksi şoförü Hüseyin B.’ye (36) çarptı.

    YARIŞ YAPAN SÜRÜCÜLER OTOMOBİLLERİYLE KAÇTI

    Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü savrularak yere düşerken, yarış yaptığı ileri sürülen otomobiller ise hızla olay yerinden kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir’de yarış yapan otomobilin çarptığı taksici ağır yaralandı ViDEO

    TAKSİCİ AĞIR YARALANDI

    Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Hüseyin B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir’de yarış yapan otomobilin çarptığı taksici ağır yaralandı #1

    POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEMEYE ALDI

    Öte yandan, polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, kazada hasar da gördüğü belirtilen taksi bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir’de yarış yapan otomobilin çarptığı taksici ağır yaralandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir