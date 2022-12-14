İzmir’de yaşamını yitiren Ece’nin detaylı otopsi raporu çıkmadı

Restoranda yediği yemeğin ardından rahatsızlanan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Ece’nin detaylı otopsi raporu çıkmadı. Kanser hastası anne, Belçika’ya dönecek.

Aydın’ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine tatil için Belçika’dan gelen Cihan (37)- Hasret (33) Mercankaya çifti, çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi.

Yemek sonrası Didim’e dönen aileden Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı.

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. 17 Nisan’da, Ece Melisa'nın durumu daha da ağırlaştı. Aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı.

Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp 13 Haziran'da taburcu edildi.

Otopsi sonucu çıkmadı

DHA’nın haberine göre; ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle detaylı otopsi yapılacağı belirtildi. Ancak geçen süreye rağmen sonuçların çıkmadığı bildirildi.

Detaylı otopsi sonucunun çıkmadığını belirten Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için Belçika'ya dönmesi gerektiğini belirtti.

“Çocuğumun neden öldüğüne dair raporun çıkmasını bekliyordum”

Nisan ayından beri bu raporu beklediğini söyleyen Mercankaya, "Türkiye'de kontrollerim sürüyordu. Dört gözle çocuğumun neden öldüğüne dair raporun çıkmasını bekliyordum. Ancak geçen zamana rağmen isteğim sonuçsuz kaldı. Artık tedavim yurt dışında sürecek. Uzaktan da olsa adli süreci takip edeceğim." dedi.

“Ablasının öldüğünü kabullenemiyor”

Oğlu Ege'nin sağlığına kavuştuğunu da anlatan Mercankaya, "Oğluma ablasının öldüğünü söyledik. Psikolojisi çok bozuldu. Ablasının öldüğünü kabullenemiyor. Sürekli 'Ablam gelsin. Ablam ile oyun oynayacağım' diyor. Mezarına şeker götürüyor. Herkese ablasını anlatıyor. Çok üzülüyorum." diye konuştu.