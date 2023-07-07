İzmir'de yaşlı adam banliyö treninde yürüyen merdiven boşluğuna düştü Banliyö trenine binmek için yürüyen merdivene binen yaşlı adamın, merdiven boşluğuna düşmesiyle yaralandığı öğrenilirken çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde saat 13.00 sıralarında İZBAN Kemer istasyonunda kimliği belirsiz bir adam, korkuya sebep oldu.

İsmi öğrenilemeyen 70 yaşlarındaki bir kişi, yürüyen merdivenle perona çıkarken bir anda dengesini kaybetti.

Bunun ardından bir anda olduğu merdivenden dengesini kaybedip düştü.

Çevredekiler yardım etti

Yürüyen merdivenlerin kenarında bulunan boşluğa düşen adamı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Düştüğü merdiven boşluğundan çıkartılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.