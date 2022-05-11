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    İzmir’de, yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı adliyeye sevk edildi

    Bakıcısı G.B. ile yaşanan tartışma sırasında itilen Sait Ali Büyükbaş, düşüp başını sert zemine vurunca yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın ölümüne neden olan G.B., adliyeye sevk edildi.
    • 11.05.2022 - 17:18
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    İzmir’de, yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı adliyeye sevk edildi

    İzmir’in Konak ilçesine bağlı Kılıç Reis Mahallesi 319 Sokak'ta ikamet eden Sait Ali Büyükbaş (65) ile bakıcısı G.B. (53) arasında, saat 08.30 sıralarında çıkan tartışmanın sonu ölümle noktalandı.

    G.B.'nin tartışma sırasında ittiği Büyükbaş, düşüp başını zemine çarptı.

    DHA’nın haberine göre; yere düşen Büyükbaş hareketsiz kalınca, G.B. durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    Yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Büyükbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    G.B. gözaltına alınırken, Büyükbaş’ın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    İzmir’de, yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı adliyeye sevk edildi #1

    “Üzerime gelince ittirdim ve yere düştü”

    Bakıcı G.B., sorgusunda suçunu itiraf etti.

    G.B’nin polise verdiği ifadede, "Bana kötü davranıyordu. Son olarak olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü." dediği öğrenildi.

    Adliyeye sevk edilen G.B., bugün tutuklandı.

    İzmir’de, yaşlı adamın ölümüne sebep olan bakıcı adliyeye sevk edildi #2


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