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- İzmir'de yaşlı adamın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı
İzmir'de yaşlı adamın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü kaçtı
Urla'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpan şahıs olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle adam hayatını kaybederken şüpheli şahıs yakalandı.
- 29.10.2022 - 17:12
İzmir'in Urla ilçesinde yol kenarında yürüyen 73 yaşındaki Ahmet Kaya ,yolun karşısına geçmek istedi.
Karşıya geçmeye çalışırken araç, yaşlı adamı fark etmedi ve çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kaya'yı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans sevk edildi.
Yaşlı adam hayatını kaybetti
Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Sürücü olay yerinden kaçtı
Yaşlı adamın hayatını kaybettiği trafik kazasında, şüpheli araç sürücüsü 30 yaşındaki M.A. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.
Şüpheli ekipler tarafından yakalandı
İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, şüpheli M.A.'yı kısa sürede aracıya birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.