İzmir'de yaşlı çifti dövüp ziynet eşyasını çalanlar yakalandı

Hüseyin ve Güllü Koç çiftini dövüp, yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını alıp kaçan 2 şüpheliden diğeri de dün yakalanarak adliyeye sevk edildi.

4 Şubat'ta, İzmir Urla'daki Zeytinalanı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında Hüseyin ve Güllü Koç'a ait müstakil evin önüne gelen 2 kişi, "Hüseyin Amca" diye seslendi.

Bunun üzerine Güllü Koç kapıyı açtı. Bu kişiler, önce Güllü Koç’u, ardından da eşi Hüseyin Koç'u dövdü. Evde bulunan yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını alan 2 şüpheli, kaçtı.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Çiftin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilerin B.A. ve Y.D. olduklarını tespit etti. Geçen ay başka bir suça karışan Y.D. yakalanıp tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI

B.A. da dün polisin kimlik kontrolünde yakalandı. Gözaltına alınan B.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheliler, olay günü sokakta yürürken bir evin güvenlik kamerasına yansımıştı.





