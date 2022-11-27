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    İzmir'de yedek lastik içinden 6.5 kilo uyuşturucu madde çıktı

    Polis ekipleri, uyuşturucu operasyonu kapsamında araçta arama yaptı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, aracın stepnesinden 6.5 kilo uyuşturucu madde çıktı.
    • 27.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 10:17
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    İzmir'de yedek lastik içinden 6.5 kilo uyuşturucu madde çıktı

    İzmir'de ekipler uyuşturucu tacirlerine soluk aldırmıyor.

    Bornova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler tarafından Bornova ilçesinden giriş yapmak üzere olan bir araç durduruldu.

    6 kiloyu aşkın uyuşturucu çıktı

    Ekiplerin titizlikli çalışması ve narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda stepne içerisine zulalanmış yaklaşık 6,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    Ayrıca tabanca ve çok sayıda tabanca fişeğinin ele geçirildi.

    İzmir'de yedek lastik içinden 6.5 kilo uyuşturucu madde çıktı VİDEO

    İzmir de yedek lastik içinden 6.5 kilo uyuşturucu madde çıktı #1

    Uyuşturucu taciri tutuklandı

    Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonun ardından S.D., isimli zehir taciri  gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de yedek lastik içinden 6.5 kilo uyuşturucu madde çıktı #2


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