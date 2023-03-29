İzmir’de yem karma makinesine düşen Afgan işçi öldü Özel bir çiftlikte yem karma makinesine düşen ve burada sıkışan işçi için sağlık ekipleri adeta seferber oldu. İşçi için hava ambulansı ekin tarlasına indi, doktorlar 2 saat kurtarma operasyonu yaptı; ama Afgan işçi kurtarılamadı.

İHA İzmir’in Tire ilçesindeki özel bir çiftlikte çalışan Gholamdastgır Ahmedzey isimli Afgan işçi, iddialara göre yem karma makinesinin temizliğini yaptığı esnada dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Ahmedzey, burada sıkışırken, durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Hava ambulansı indi Bölgeye gelen doktorlar, makinede sıkışan işçiye hemen müdahale etti. Durumu ağır olan işçi için hava ambulansı talep edildi. İzmir’den havalanan 112 ambulansı, çiftliğin hemen yanındaki ekin tarlasına iniş yaptı. Doktorlar 2 saat boyunca mücadele verdi ancak... Tire Devlet Hastanesi uzman doktorları, yaralı işçiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için 2 saat süren bir operasyon yaptı. Doktorların zamanla yarıştığı olayda ağır yaralı işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı İşçinin cansız bedeni, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracına alınarak Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.