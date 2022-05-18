Petrol
113.61
1.50%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
476.653
-1.88%
BTXN Coin
14.00
2.26%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    İzmir'de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber

    Restoranda yemek yemelerinin ardından hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece'nin 4 yaşındaki kardeşi Ege'nin, durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • 18.05.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber

    37 yaşındaki Cihan Mercan Kaya, 33 yaşındaki eşi Hasret Mercankaya ile birlikte çocuklarını alarak tatil için Belçika'dan Aydın'a geldi.

    Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerinde tatil yapan emlak danışmanı Cihan Mercankaya, 13 Nisan'da İzmir Gaziemir'de bir restorana gitti.

    Restorana giden aile, burada çocukları Ece Melisa (6) ve Ege (4) ile yemek yedi ardından da Didim'e döndü.

    Teşhis konulamadı

    Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

    İzmir de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber #1

    Minik Ece kurtarılamadı

    Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, Ece Melisa ise hayatını kaybetti.

    İzmir de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber #2

    Ölüm nedeni 'belirsiz'

    Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçti.

    Ege'nin durumu iyiye gidiyor

    Ece Melisa'dan alınan örneklere yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.

    İzmir de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber #3

    "Gözlerini kırptı, biraz gülümsemeye çalıştı"

    Ege'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini, bunun kendisini mutlu ettiğini belirten annesi Hasret Mercankaya, "Doktorlar yüzde 10'la çalışan kalbinin yüzde 45 çalışmaya başladığını açıklamıştı. Şimdi kalp kasılma gücünün yüzde 55'e çıktığı söylendi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Çok mutluyum. Artık her şeyim Ege. Ona tutunacağım. Çok zor. Son olarak yanına gittim. Oğlumu sevdim. 'Beni görüyor ve duyuyorsan gözlerini kırp' dedim. Gözlerini kırptı, biraz gülümsemeye çalıştı. İnşallah sağlıklı olduğu günleri göreceğiz. Ege Üniversitesi, Ege için elinden geleni yaptı. Adeta yaşama döndürdü. Buna karşın hala olayın kaynağının ne olduğu tespit edilemedi. Otopsi sonucu da gelmedi. Bir an önce bu olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istiyoruz." dedi.

    İzmir de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber #4

    İzmir de yemek sonrasında ölen bebeğin kardeşinden iyi haber #5


    İlginizi Çekebilir

    Nurullah Genç: Şiir, insan ruhunu berraklaştırır
    Kitap

    Nurullah Genç: Şiir, insan ruhunu berraklaştırır

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!
    Milyoner Olan Türkler

    Bulduğu sıradışı yöntem ile koin milyoneri oldu!

    Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Diğer spor haberleri

    Busenaz Sürmeneli'nin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir