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    İzmir'de yol verme tartışmasında başına kaldırım taşıyla vurdular

    Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan 40 yaşındaki K.Y., ağır yaralandı.
    • 16.10.2022 - 04:20
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    İzmir'de yol verme tartışmasında başına kaldırım taşıyla vurdular

    İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü.

    Kaldırım taşını vurdu

    Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu.

    Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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