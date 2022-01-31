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    İzmir’de yolcu minibüs şoförünü öldürdü

    Minibüs içerisinde çıkan kavgada şoförü bıçaklayan katil zanlısı, kaçarak kayıplara karıştı. Kavgada ağır yaralanan minibüs şoförü, araç içerisinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 16:49
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    İzmir’de yolcu minibüs şoförünü öldürdü

    İzmir’in Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi 63. Sokak’ta, 35 ADU 523 plakalı Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile yolcu A.Ş. arasında henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

    ŞOFÖR ÖLDÜ

    Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

    İzmir’de yolcu minibüs şoförünü öldürdü #1

    SOKAK GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

    Öte yandan, polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken olay yeri inceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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