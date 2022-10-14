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    İzmir'de hemşirenin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

    Yoldan geçen araç bisikletli sürücüye çarptı, ağır yaralanan kazazedeye yoldan geçen bir hemşire kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • 14.10.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 12:34
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    İzmir'de hemşirenin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

    İzmir'de dün akşam saat 17.30 sıralarında Torbalı Mahallesi mevkilerinde meydana gelen olayda, M.M.'nin sürücülüğünü yaptığı ticari araç, karşı yoldan gelen 65 yaşındaki Hüseyin Kahveci'nin kullandığı bisiklete çarptı.

    Yaşanan kaza da başında kask olmadığı için ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle bisikletten fırladı.

    Hüseyin Kahveci, yolun kenarında park halindeki bir otomobilin ön camına çarparak yere yuvarlandı.

    Yoldan geçen hemşire kalp masajı yaptı

    Kazazedeye şans eseri olay yerinden geçen bir hemşire kalp masajı yaparken  çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Kahveci'ye yapılan ilk müdahale işlemine devam etti.

    İzmir de hemşirenin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti #1

    Tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı

    Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı ve hayatını kaybetti.

    Yaşanan talihsiz olay ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kaza olduktan sonra aracıyla yolun kenarından tarlaya giren M.M., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    DHA'dan edinilen bilgilere göre, M.M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediliyor.

    İzmir de hemşirenin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti #2

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