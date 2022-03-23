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    İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi

    Turgutlu bölgesine ilerleyen aracın, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu, talihsiz kadın olay anında yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 10:03
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    İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi

    İzmir'den Turgutlu yönüne ilerleyen N.T. (51) kontrolündeki 35 APR 479 plakalı araç kazaya 30 yaşlarında olduğu belirlenen kadına çarptı.

    Yolun karşısına geçmek istediği sırada aracın çarptığı talihsiz kadın, metrelerce savruldu.

    Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

    OLAY ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Kimliği belirlenemeyen kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk kontorlünde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi VİDEO

    İzmir de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi #1

    İzmir de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi #2


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