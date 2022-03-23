- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi
İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi
Turgutlu bölgesine ilerleyen aracın, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu, talihsiz kadın olay anında yaşamını yitirdi.
- DHA
- 23.03.2022 - 10:03
İzmir'den Turgutlu yönüne ilerleyen N.T. (51) kontrolündeki 35 APR 479 plakalı araç kazaya 30 yaşlarında olduğu belirlenen kadına çarptı.
Yolun karşısına geçmek istediği sırada aracın çarptığı talihsiz kadın, metrelerce savruldu.
Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
OLAY ANINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kimliği belirlenemeyen kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk kontorlünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya aracın altında can verdi VİDEO